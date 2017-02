Parañaque Day ngayon

Inanusyo ng lokal na pamahalaang lungsod ng Parañaque na walang pasok ngayon (Pebrero 13), ito’y bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-19 Cityhood Anibersaryo ng lungsod.

Isang linggong selebrasyon ang isinagawa ng lokal na pamahalaan para sa pagdiriwang ng pagkakadeklara ng Parañaque bilang lungsod noong 1998 sa pamamagitan ng Proclamation No. 144 ng Office of the President.

Ilang aktibidad ang inihanda ng pamahalaang lungsod na inumpisahan ang 4th Cityhood Anniversary Job Fair sa City Sport Complex, kung saan may 300 aplikante ang natanggap sa trabaho noong Miyerkules.

Ini-report din ni Parañaque City Mayor Edwin Olivarez sa kanyang State of City Address (SOCAD) ang kanyang proyekto at mga gagawing imprastraktura sa dalawang distrito ng lungsod sa susunod na tatlong taon.

Nagkaroon din ng medical at dental caravan sa mga barangay, diskwento caravan para sa mga kawani at kanilang pamilya, drum and lyre competition at TalenTODA singing competition na nilahukan ng mga tricycle drivers.

Naging simple at meaningful din ang isang linggong aktibidades ng cityhood anniversary matapos ihayag ang mga nanalo sa Binibining Parañaque at Gandang Mamita sa taong 2017.