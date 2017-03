Para wala nang duda

By Bernard Taguinod

Upang hindi na natin maranasan sa hinaharap ang nararasan nating gulo sa pulitika dahil sa kawalan ng tiwala ng mga halal na pangulo at pangalawang pangulo dahil hindi magkapartido, kailangan na sigurong bumalik tayo sa two-party.

Dati naman talagang dalawang partido lang nag­lalaban sa ating bansa bago nagdeklara ng Martial Law si dating Pangulong Ferdinand Marcos, Ginulo ni Macoy ang sistema ng pulitika dahil bukod sa Li­beral Party (LP) at Nationalista Party (NP) ay itinatag ni Marcos ang Kilusang Bagong Lipunan

Naging multi-party system ang sistema ng pulitika sa ating bansa at hindi naman maintindihan kung bakit hindi ibinalik ang two-party system noong ibalik ang 1973 Constitution at pinalitan ng 1987 Constitution.

Saka humakbang ng ilang hakbang ang mga gumawa sa 1987 Constitution at inisip ang kahalagan ng two-party system para magkaroon tayo ng mga lider na may paninindigan.

Parang pinatatag pa kasi ng mga gumawa sa 1987 Constitution ang pagiging balimbing ng mga pulitiko, pinatatag nilla ang kawalan ng integridad at kawalan ng sariling bait ang mga pulitiko.

Tingnan nyo ang resulta ng two-party system, ang mahalaga lang sa mga pulitiko ay pansariling interes at hindi ang interes ng sambayanan dahil ang bilis nilang magpalit ng partido.

Mantakin nyo, nanalo sila sa dati nilang partido at dahil walang poder ang kanilang lapian ay iiwanan nila para sumama sa partido ng nanalong Pangulo ng bansa. Ang turo sa atin ng mga matatanda, tumanaw ka ng utang na loob pero hindi ‘yun ginagawa ng mga pulitiko.

Kailangan na rin sigurong gayahin ng Pilipinas ang sistema sa Amerika ang runningmate ng nanalong Pangulo ay ang uupong Vice President para hindi na magdududahan.

Ibang klase ang sistema sa atin dahil magkaiba ang boto ng kandidato sa pagkapangulo at kandidato sa pagkapangalawang pangulo kaya karaniwan, hindi magkapartido ang nananalong pangulo at panga­lawang pangulo.

Kaya ang nangyayari, walang tiwala si Pangulo sa kanyang bise Presidente dahil nag-aabang ang huli na maging Pangulo. Nagkakaroon ng kapraningan lalo na kung may mga sulsol sa paligid.

Maiiwasan ito kapag binago natin ang sistema ng halalan sa ating bansa at siguradong may papel ang bise presidente at hindi tulad ngayon na spare tire lang ang kanyang papel.

Hindi ipinagkakatiwala ng nanalong Pangulo ang Malacañang sa kanyang bise kapag siyang umaalis at mayroong state visit sa ibang bansa dahil hindi sila magkapartido kaya parang hindi din iginagalang ng pangulo ang mandato ng taumbayan sa pangalawang pangulo.

Marami nang panukala na ibalik ang two-party system pero inuupuan ng Kongreso na hindi ko naman masisisi dahil sila ang apektado kapag ibinalik ang dating sistema at gayahin ang sistema ng paghalal ng Presidente at Vice president sa Amerika.

Pero dapat na talaga itong gawin ng mga mam­babatas para magkaroon talaga ng paninindigan ang mga mambabatas at maging ehemplo ng mga susunod na henerasyon.

