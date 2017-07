Papogi publicity ni Erap, buking

Nalagay sa kahihiyan si Manila Mayor Joseph Estrada matapos makunan ng camera ang ‘scripted’ na ‘papogi’ publicity nito sa isang clean-up activi­ty na isinagawa nito kamakalawa sa Manila Bay sakop ng Rizal Park.

Sa halip na papuri, pinagtawanan at kinutya pa ang alkalde sa kanyang ginawang aktibidad.

Nakita kasi sa came­ra na kinunan ng mga crew ng ABS-CBN ang ginawang pagtatapon ng basura ng isang staff ni Estrada sa Manila Bay na kanyang dinampot para ipakita ang katibayan na nagsagawa siya ng clean-up sa Manila Bay.

Gayunman, sinabi ni Estrada na ang ginawa ay pang photo-ops lang dahil hindi na niya magawang makapunta sa mas mala­yong lugar ng Manila Bay sa mga oras na iyon.

“Of course, for publi­city only, but we are dead serious in cleaning the Manila Bay,” pag-amin ni Estrada

Matatandaan na nagsimula ang naturang clean-up activity dakong alas-nuebe ng umaga kung saan nagtungo si Estrada sa lugar para sa naturang aktibidad at nagpa-photo-ops.