‘Papatayin ako!’ – Sinon

By Jun Lalin

ANG Dabarkad na si Sinon Loresca, may kakaibang ghost experience raw nang mag-shooting sila kamakailan ng Meant To Beh, ang pelikula ni Bossing Vic Sotto na pang-Metro Manila Film Festival 2017.

Binangungot daw siya sa hotel na pinag-stay-an nila.

“Sobra ‘yung pana­ginip ko. Bangungot talaga. May humahawak daw sa dalawang paa ko at dalawang kamay. Papata­yin ako. Hindi ko maintindihan. Mabuti na lang ginising ako ng kasama ko sa room.

“Then after 30 mi­nutes, nakatulog na naman ako, nanaginip na naman ako. Same dream pa rin. Ganoong-ganoon. Ginising na naman ako. Nagdasal talaga ako nang nagdasal at nang makatulog na uli ako, hindi na naulit,” kuwento ni Sinon.

Nang magtanong-tanong daw si Sinon, nalaman niya na maraming multo sa hotel na ‘yon.

Sabi ni Sinon, naniniwala raw siya na multo talaga sa hotel na ‘yon dahil never pa naman daw siyang binangungot!

“Saka sinasabi naman ng mga tao roon na may multo talaga sa hotel na ‘yon,” sey pa ni Sinon.

Ruffa feeling Arabian Queen

DAHIL Halloween kahapon, naka-costume ang hosts and staff ng Eat Bulaga, kaya naman sobrang saya kahapon sa backstage ng kanilang studio.

Picture-picture nga ang Dabarkads at kasama pa nila sina Maine Mendoza at Alden Richards na nasa studio rin kahapon at wala sa barangay.

And speaking of AlDub loveteam, inusisa namin ang isang malapit sa kanila kung kailan ba talaga ang start ng second movie nila, pero hindi pa raw sigurado dahil medyo nade-delay raw ‘yon.

Samantala, si Ruffa Gutierrez, Arabian Queen ang da­ting sa kanyang costume na siya mismo ang naghagilap dahil from Eat Bulaga raw kung saan ay ‘Ruffaree’ siya ay dederetso na siya sa isang Halloween party.

Isa nga pala si Ruffa sa inusisa namin kung may ghost experience ba siya, pero wala raw. Ayaw iugnay ni Ruffa sa kababalaghan ‘yung madalas niyang pagkahimatay noon.

Multo sa condo-tel ni Ryzza Mae linis nang linis

SI Ryzza Mae Dizon naman, may kuwentong kababalaghan din. Tumira kasi sila noon sa isang condo-tel.

Nagugulat daw sila kapag nasa kuwarto na sila dahil may maingay sa kusina.

“Kasi po, minsan, hindi kami nakakapag­ligpit kaagad sa kusina, pero paggising naman kinaumagahan, nagugulat na lang kami na malinis na malinis sa kitchen,” kuwento ni Ryzza.

Wala naman daw nag­linis sa kanila, pero palagi raw ganoon. Biro naman namin kay Ryzza, baka dating chambermaid ang nagmumulto sa kanilang condo-tel noon kaya nag­lilinis ito para sa kanila!