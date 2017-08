Paolo Duterte ‘di pa lusot sa P6.4B shabu probe — Trillanes

Matapos makaladkad ang pangalan ni Davao City Vice Mayor Paolo Duterte sa P6.4 bilyong shabu scandal sa Bureau of Customs (BOC), itinu­lak ng isang senador na ipatawag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang kontrobersyal na presidential son.

“I will be conferring with the other senators to ask them to invite Vice Mayor Paolo Duterte,” wika ni Sen. Antonio Trillanes IV.

Isinulong ito ni Trillanes matapos kaladkarin ng broker na si Mark Taguba ang Davao Group sa nasakoteng shipment ng shabu mula sa China noong Mayo.

Ang Davao Group na kinabibilangan ng isang konsehal ng Davao City ay sinasabing malapit umano sa vice mayor.

“This may be circumstantial evidence for now but we should further investigate this issue, makikita natin sino talaga nasa likod,” giit pa ni Trillanes.

Subalit agad naman itong binara ni Senate Majority Leader Vicente ‘Tito’ Sotto III dahil sa kanyang paniniwala na tsismis lang ang koneksyon ng presidential son sa shabu shipment.

“This is the third time na narinig ko na ginagamit ‘yung pangalan na Davao Group. ‘Pag sinabing Davao Group kaagad na sinasabi Polong Duterte. Wala, no basis at all,” diin ni Sotto.

“The chairman himself knows it’s purely hearsay. What if somebody comes here and says that (ex-President Benigno) Noynoy Aquino is involved in the delivery of whatever, patatawag mo kaagad si Noynoy?

Hindi pwede ‘yun. Lalo na hindi siya ‘yung direct, may nagsabi lang daw,” katuwiran pa ni Sotto.

Nitong nagdaang araw ay naghamon na si Pangulong Rodrigo Duterte na kung may makikita siyang affidavit na magkokonekta sa kanyang anak sa na­sabing shipment ng shabu ay agad itong magbibitiw sa panguluhan.

Samantala, hindi naman umano ligtas sa kasong graft ang mga opis­yal ng Customs dahil sa paglusot ng P6.4B shabu.

Ayon ito kay Senador Richard Gordon, chairman ng blue ribbon committee na namumuno ng pagdinig ukol sa kontrobersiya.

Sinabi ni Gordon, matapos ang tatlong pagdinig ng komite ay klarung-klarong na ang kapalpa­kan at kapabayaan ng mga opisyal ng BOC.