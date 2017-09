Paolo ‘di tumanggi sa Triad membership

Dahil sa kalituhan, nakalimutan umano ng presidential son at Davao City Vice Mayor Paolo ‘Pulong’ Duterte na itanggi sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee noong Huwebes na miyembro siya ng Chinese drug triad.

Sa isinagawang pagrebyu ni Sen. Antonio Trillanes IV sa transcript ng hearing, hindi binanggit ng anak ni Pangulong Rodrigo Duterte na itinatanggi niya ang alegasyon ng senador na miyembro siya ng drug triad.

Suspetsa tuloy ni Trillanes, nangatog si Paolo Duterte nang sabihin niyang may tattoo na dragon sa likod ang vice mayor at indikasyon ito ng membership ng triad.

“Narinig nyo ba on record na dinenay niya? Hinde di ba? Hindi siya kumibo, hindi niya dinenay,” pagsasalaysay ng Senador.

Ang naging sagot lang umano ng presidential son sa kanyang hamon na ipakita ang kanyang tattoo sa likod, ‘No Way!’ at ang pag-invoke ng right to privacy.

“Noong sinabi ko yon, talagang narinig ko ang kabog sa dibdib eh. Talagang nangatog. He forgot the basic thing, to deny his membership,” patutsada pa ng senador.

Naniniwala naman si Trillanes na natakot mag-deny si Paolo dahil baka buweltahan siya ng triad na kanyang kinaaaniban.

“He couldn’t deny kasi baka yariin siya ng gang members niya,” diin ni Trillanes sa isang programa ng himpilang DzBB.

Sinabi pa ng senador na pagkakataon na sana ni Paolo na ipahiya siya, sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang likod kung totoong may tattoo ito ng dragon, subalit nagtago ito sa kanyang right to privacy.

Nagtataka naman si Trillanes kung bakit ayaw magpakita ng kanyang tattoo si Paolo gayung ang ama nitong si Pangulong Rodrigo Duterte, ipinagmalaki pa sa publiko nitong Sabado ang tattoo nitong rosas sa kaliwang balikat.

Sa kabila nito, sinabi ni Trillanes na hindi siya interesado sa rosas na tattoo ni Duterte dahil ang sentro ng usapin ay ang itinatagong tattoo ni Pulong.

“Si Duterte mismo ipinakita niya ang kanyang tattoo. Yan na nga mismo ang punto eh. Kung walang koneksyon iyan sa triad, ang dali ipakita eh, napakita mo (Duterte) nga eh pero hindi kami interesado sa tattoo nyo, interesado kami sa tattoo ni Pulong,” diin ni Trillanes.

Sinabi pa ni Trillanes na walang ibang malakas na ebidensiya sa membership sa triad kundi ang tattoo na dragon sa likod.