Paolo Ballesteros, hindi na natutulog

KUNG noong na-suspend siya sa Eat Bulaga ay “NGANGA” si Paolo Ballesteros dahil kokonti lang ang naging proyekto niya (although ginawa niya that time ang Die Beautiful na pinagwagian na niya ng ilang awards), ngayon naman, halos wala na palang tulog ang actor/TV host.

Lagare si Paolo nga­yon sa dalawang pelikula (ang isa ay ‘yung sa kanila ni Joey de Leon) at ‘yung isa roon ay sinu-shoot pa pala nila sa isang isla sa may Zambales.

May papasok din siyang pelikula na sila ng JoWaPao (Jose Manalo, Wally Bayola at siya) at dalawa pa ang TV shows niya, ang dail­y morning magazine talk show na The Lolas’ Beautiful Show (twice a week sila nagte-taping) at Eat Bulaga kung saan ay nagpupunta sila sa iba’t ibang barangay (around the Philippines).

Sobra-sobra nga ang BIYAYA ngayo­n na dumarating sa buhay­ ni Paolo, kaya ‘yung datin­g ‘NGANGA’ ay nagin­g ‘SIKSIK’ ‘LIG­LIG’ at sobra talagang UMAAPAW, huh!

And in all fairness ni Paolo, kahit hirap siya at madalas na naghihintay sa set, walang karekla-reklamo ang Lola Tidora mo. Ok na ok lang sa kanya na mag-wait sa set at hindi mo na siya aasahang magra-rant sa social media na siyang kinapahamak niya noon, ‘noh?!

Teka! Sa sobrang busy ni Paolo, may panahon pa kaya siya sa kanyang lovelife (remember, ‘yung dance­r na dyowa niya ay hiniwalayan niya kama­kailan)?