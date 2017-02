Tila nasa panic mode na umano ang Malacañang dahil sa bigat ng pinsalang idinulot kay Pa­ngulong Rodrigo Duterte ng rebelasyon ni retired SPO3 Arthur Lascañas.

“They’re in panic mode. So that would be very damaging kaya panic mode sila. And then, I think they did not expect that the voting would turn out that way.

Nagulat sila na natalo sila. Nagulat sila na may ilan-ilan sa kanila na mga expected na bumoto with them against the hearing on Lascañas. Pero nag-­abstain instead. Kaya ­panic mode sila,” pahayag ni ­Senadora Leila de Lima.

Sinabi pa ni De Lima na tinangka umano ng Malacañang na pigilan ang imbestigasyon na muling gagawin ng Senado kaugnay sa extrajudicial killings matapos ang rebelasyon ni Lascañas.

Ayon kay De Lima, may impormasyon na nakarara­ting sa kanya ukol sa mi­ting na ipinatawag ng Pa­ngulo matapos ang kanilang na­ging caucus kamakalawa­ para pag-usapan ang ­reopening ng EJK probe.

Ang pangyayari umano ay naging dahilan upang ipatawag ng Pangulo para sa isang pulong ang mga kaal­yado nitong senador kamakalawa sa Malacañang.

Sa naturang caucus, ang naging consensus ay ituloy ang EJK investigation.

“Yeah, may info, with some senators. I really do not know. Basta pinatawag sila immediately after ‘yung caucus dito (Senate),” ayon kay De Lima.

Maging si Senador Antonio Trillanes ay kinumpirma ang umano’y ipinatawag na miting ng Malacañang sa mga kaalyado nito.

“Base sa impormas­yon, nagpatawag ng mi­ting sa Malakanyang, I’m sure hindi naman ­sila naghapunan lang dun,” ayon pa kay Trillanes.