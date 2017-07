Pangungulimbat ng pondo, bagong joke ni Duterte

Bumanat ang Palasyo ng Malacañang sa bagong patama ni Sen. Antonio Trillanes IV laban kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Hirit ni Sen. Trillanes umamin diumano si Duterte na nangulimbat ito ng pondo ng gobyerno sa kanyang talumpati noong Hunyo sa dinaluhang okasyon sa Philippine Chinese Charitable Association kaya dapat apurahin ng Office of the Ombudsman ang imbestigasyon laban sa inihain nitong kaso laban sa Pangulo.

Sagot ng Malacañang, malinaw naman umano na nagbibiro lamang si Duterte sa kanyang pahayag.

“I think the Senator seems to lack a sense of humor regarding that. It was said in jest, obviously,” bwelta ni Presidential spokesperson Ernesto Abella.