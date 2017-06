Pangulong Duterte, hindi lumalabas ng Malacañang

Kinumpirma ni Presidential spokesperson Ernesto Abella na nasa loob lamang ng Palasyo ng Malacañang si Pangulong Rodrigo Duterte.

“According to the report, he’s (PDu30) still here (Malacañang),” wika ni Abella.

Sagot ito ni Abella sa pagdududa ng publiko hinggil sa totoong kondisyon ng kalusugan ng pangulo.

Ilang araw nang hindi nasisilayan si Pangulong Duterte at wala itong iskedyul na public appearance kaya pati ang media ay kinamusta kung ano ang totoong lagay ng Presidente.

Ayon sa tagapagsalita, walang dapat ipag-alala ang publiko sa kondisyon ng pangulo dahil pagod at kailangan lamang umano nitong magpahinga sa sobrang dami ng tinrabaho nitong mga nakaraang araw lalo na ang pagtutok sa martial law sa Mindanao.

“The President is well. Is… The President just needs… After all, you have to consider that he has been on the road for at least 23 days regarding…fulfilling his martial law supervision. So, you know, it has been really brutal so we have to allow him this kind of rest,” wika ni Abella.

Hindi rin masabi ni Abella kung kailan ang susunod na aktibidad o public appearance ni Pangulong Duterte.

Wala rin aniyang abiso ang Pangulo kung kailan ito lilipad pa-Davao.

Sa kabila nito, binigyang-diin ni Abella na hindi dapat mangamba ang sambayanan sa lagay ng kalusugan ng Pangulo.

“He’s taking some time off so I cannot really give you the definite date. But he’s just taking some time off to rejuvenate. Let’s just put it this way: That he’s resting for some time. Thank you,” pagtatapos ng tagapagsalita.