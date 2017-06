Pang-aabuso sa Martial Law may paglalagyan — Palasyo

Tiniyak ng Malacañang na hindi nito palalampasin ang mga sumbong na pang-aabuso habang umiiral ang Martial Law sa Mindanao.

Ayon kay Presidential Spokesperson ­Ernesto Abella, inatasan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Armed Forces of the Philippines (AFP) at ­Department of Justice (DOJ) na magsagawa ng imbes­tigasyon sa mga sumbong ng mga concerned citizens partikular ang Integrated Bar of the Philippines-­Lanao del Sur na nagsabing may mga illegal searches and seizures na ginagawa ang mga militar, pulis at iba pang law enforcement agencies sa Marawi City sa mga inosenteng sibilyan na inihalintulad pa nito na gaya umano ng nangyari noong umiral ang Martial Law sa rehimeng Marcos.

“The President ensures them that concerns of alleged excesses will be quickly addressed, all abusers will be stopped and punished,” pahayag ni Abella.

Giit ni Abella, hayaan­ na umano ang AFP na magsagawa ng imbestigasyon gayundin ang DOJ at SC, kung kailan ipalalabas ang resulta ng imbestigasyon. Sinabi ni Abella na ang AFP na ang siyang manga­ngasiwa sa mga sumbong na ito.