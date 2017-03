Panawagan ng EU ‘wag balewalain — Kiko

Nagbanta kahapon ang isang senador na hindi dapat balewalain ng administrasyong Duterte ang naging panawagan ng European Parliament dahil malaki ang mawawala sa atin kapag binawi ang bilyun-bilyong dolyar na investment at ayuda.

Tinutukoy ni Sen. Francis ‘Kiko’ Pangilinan ang ginawang pagbanat ng Malacañang at ng mga kaalyado ng administrasyon sa panawagan ng European Parliament na palayain na sa kulungan si Sen. Leila de Lima.

Itinuturing ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel na pakikialam sa usaping pulitikal ng bansa ang resolusyong inaprubahan ng EU Parliament.

Ngunit ayon kay Pa­ngilinan, hindi dapat ika­galit ng administrasyon ang resolusyon ng EU Parliament, bagkus ay dapat itong ikatakot dahil sa posibleng pagbawi ng kanilang investment sa bansa.

“It should serve as a reminder that the international community is closely monito­ring our political situation which in turn may affect our trade relations with the EU. Billions of dollars worth of trade and investments coming into the country are at risk of being lost and poverty and unemployment worsening because of the deteriorating human rights situation in the country,” ­babala ni Pangilinan.

“We should be focused on creating an atmosphere conducive to economic growth and job creation but what we have instead is the atmosphere of violence, lawlessness, and vigilante killings,” dagdag pa ng senador.