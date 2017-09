Panalo mailap sa Tigers

Hindi pa rin maikahon ng University of Santo Tomas ang unang ‘W’ sa 80th Season ng UAAP men’s basketball.

Tatlong quarters na nakipagsabayan ang Growling Tigers sa National U, pero pagdating sa dulo ay naubusan at isinurender ang 94-84 loss sa Mall of Asia Arena kahapon.

Hindi kinaya ng mga taga-Espana ang bangis ni top Bulldogs player Issa Gaye na nagpasabog ng 17 points at nagbaba pa ng 13 rebounds. Nakawala rin si Dave Yu para magpiyesta ng 13 points, umayuda ng 12 si Jayjay Alejandro para sa NU.

Kung may konsolasyon ang UST sa laro, ‘yun ay ang papuri sa kanila ng coach ng kabilang koponan na si Jamike Jarin.

“Coming into the game, I really felt that it was gonna be a hard one,” pag-amin ni Jarin. “Their record doesn’t speak in where they are right now. Good thing after three quarters, we were able to get the victory.”

Angat sa 3-1 ang Bulldogs, pero hindi nasigurado hanggang sa kalagitnaan ng final stanza dahil ayaw bumitaw ng Tigers na patuloy sa pakikipagpukpukan bago kumabyos sa huli.

Pinangunahan ng 23 points ni Regie Basibas ang UST na bokya pa rin sa pangatlong subok.