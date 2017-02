PAMILYA NI MEGAN, BOTONG-BOTO KAY MIKAEL

AFTER 6 years ay very open na finally si Mikael Daez tungkol sa relasyon nila ni Megan Young.

Dati ay panay ang iwas ng Kapuso hunk ‘pag inuusisa tungkol kay Megan at wala siyang inaamin.

Kaya sabi namin kay Mikael, anim na taon na niya kaming INEET­CHOS sa mga sagot n­iya tuwing tinatanong namin siya about Megan.

“‘Di ba? Tama na. Ayoko na kayong iet­chos! Ha! Ha! Ha!” t­awa ng morenong aktor nang matsika namin siya sa presscon ng Legally Blind.

Ayon kay Mikael, sinabihan kasi sila before ng GMA na huwag nilang aaminin ang tungkol sa kanila. Tapos ay nanalo pa si Megan sa Miss World, so lalo siyang naging discreet tungkol dito.

Napag-alaman na­ming botong-boto pala ang Young family kay Mikael at parang parte na siya ng pamilya.

Parang puwede na silang magpakasal ni Megan kung gusto nila, ha?

“Huwag muna, chill muna. Dati nga, iniisip ko na gusto ko nu’ng 25 pa lang. Sabi ko, ‘Game, tara! Okey na ‘to!’ tapos ngayon, bumaligtad na, eh.

“Alam mo kung bakit? May kapatid ako, eh. Nagkaroon ako ng kapa­tid na bunso na 2 years old. Hassle magka-baby. Ang hirap! Ha! Ha! Ha!” tawa niya.

Walong magkakapatid sina Mikael. Namatay ang daddy niya nu’ng 2012 at nagkaroon ng anak ang kanyang mommy (nu’ng 49-anyos ito) sa boyfriend nito.

29-anyos si Mikael at si Megan ay magtu-27 sa February 27.

Okey kay Mikael kung pagtatambalin sila ni Megan sa isang teleserye ng GMA. Game siya r­ito kahit alam niyang si Megan ay medyo naiilang sa idea na ‘yon.

Game na rin ba siyang maging daddy kahit hindi pa sila kasal ni Megan?

“Good question. I’m not sure. I want to say na gusto ko, kasal muna, traditional. But I don’t know.

“I’ll stick to the traditional for now, but I think I’m open naman. Pero we’ll see.”

Hindi niya masasabi, ‘di ba? Malay mo, mauna ang baby sa kasal?

“Ingat siyempre, always. Res­ponsibility mo naman ‘yon.”

Si Mikael ang leading man ni Janine Gutierrez sa bagong Kapuso afternoon drama na Legally Blind.

Eversince ay cool sila ni Janine sa isa’t isa dahil schoolmates sila sa Ateneo at okey na okey sila.

Co-star nila ang younger sister ni Mega na si Lauren Young. Inaasar lagi ni Mikael si Lauren na obviously ay close sa kanya.

Binu-bully niya sina Janine at Lauren tungkol sa past ng dala­wa (parehong ex-GF ni Elmo Magalona ang dalawa), pero alam niyang walang problema ang mga ito sa isa’t isa.

Walang romantic angle sina Mikael at Lauren sa Legally Blind. Ani Mikael, awkward kung magiging mag-partner sila ni Lauren, lalo na kung may intimate scenes dahil feeling niya ay INCEST ‘yon.

Sa Lunes (Feb­ruary 20) ang simula ng Legally Blind sa GMA Afternoon Prime kapalit ng Hahamakin ang Lahat.