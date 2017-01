PAMILYA NI MAXINE, PALABAN SA BASHERS

HAVEY: Nagtatak ang kanyang character bilang Grace sa bagong teleseryeng A Love To Last kaya kahit on break ang kanyang character para i-deve­lop muna ang connection ng love story ­nina Ian Veneracion at Bea Alonzo, exciting ang pagbabalik ni Izadora sa istorya dahil aaba­ngan ang conflict nilang mag-anak.

Bilang Kathy sa tunay na nakakakilabot na horror film na Ilawod, grabe ang ganda ng feedback din kay Izadora na lumutang ang husay katulad din ng co-stars niyang sina Ian Veneracion, Teri Malvar, Xyriel Manabat, Epy Quizon at kahit na si Harvey Bautista.

Sana, masuportahan­ ang Ilawod ng mga barkada at pamilya na mahilig sa horror films sa pagbubukas nito sa sinehan sa Miyerkules, ­January 18.

Incidentally, ­Izadora is on a roll, but she remains UNTITLED. Ito rin ang working title ng upcoming “daring” film ni Izadora with director Jerold Tarog.

Sa lahat ng taon ni Iza sa industriya, a lot of titles have been floated and bestowed upon her — FITNESS DIVA, HORROR EMPRESS, even hailed as the HILDA KORONEL OF THIS GENERATION (really such a big honor) — plus, (jokingly) the MAMA MARY OF ACTING turned GAPANG QUEEN.

Seriously now, dahil isa ngayong napaka-productive and significant year para kay Iza, napagkatuwaan namin ni Iza na maghanap na tama at akmang title o monicker.

Send them to us. At bibigyan namin ng magandang treat ang nakakapagbigay ng titulong magka-catch on sa kanya.

Nauna nang sumali si MTRCB Chairman ­Toto Villareal na nagsabing si Iza ang Quintessential Actress.

Si Congressman Alfred Vargas na magbabalik-Encantadia ay nagsabing si Iza ay ang “Acting Empress” ng kanyang henerasyon.

Si Atom Araullo ay nag-iisip pa ng mas bagay na title para sa mahal niyang si Iza pero as of now, “Discombobula­ting Superstar” ang tu­ring nito sa kanya.

Marami na ring nabanggit na mga suggestions tulad ng Universal Actress, Supreme Star, Consummate Artist, Infinite Iza, Exquisite Star at iba pa.

Hihintayin namin ang suggestions ninyo at bibigyan namin ng prem­yo at ide-date namin ni Iza ang sinumang makakapagbinyag sa kanya isang title na kakapitan ng mga tao.

Game!!!

***

WALEY: Ngayong nalalapit na ang Miss Universe pageant, ­gusto na sanang ma-excite ng mga Pinoy sa pageant pero hindi pa rin natin masyadong mapagtuunan ang selebrasyon dahil sa maraming isyung panlipunan.

Aside from this, ang ingay-ingay sa social media ng pagdududa at pagmemenos sa kakayahan ng ating kandidata na si Maxine Medina.

Heto ang kanyang pinsan na erstwhile struggling star na girlfriend ni Rodjun Cruz, si Dianne Medina na very openly na nagpahayag sa kanyang social media post ng, “I SUPPORT MAXINE MEDINA FOR MS. UNIVERSE 2016! I truly trust and believe that she can and she will make it!

“This is her ­destiny blessed by God! Mga KABABAYAN let us all be aware that our representative is doing and CONTRIBUTING something great for our country.

“She is doing her BEST not only for herself but also for the whole Filipino community.

“Now before you speak your mind, take a deep breath and ask YOURSELF… in the years of my existence BEING A FILIPINO, have I contributed something great which has brought pride and happiness to the Philippines?”

Once again, let’s all UNITE as ONE FILIPINO COMMUNITY! Pilipinas, she needs us! #support #support #support #4M4MU #LabanMaxineMedina #msuniverse2016 #b2b #POSITIVEALLTHEWAY #trust #ISupportMaxineMedina #TeamPhilippines #maxinatics #maxxuniverse #GodisGoodAlltheTime #maxinesdestiny #negaNOTallowedhere

Ok na sana ‘yung expression of support pero sinundan pa ni Dianne ng isa pang post na nagsasabing, “FAKE FRIENDS FAKE LOVE. For all of my INSENSITIVE friends here in fb who still share, like, make comments and say negative things about my cousin, YOU will be DELETED/BLOCKED!

“If some of you are ­wondering why we aren’t friends anymore and you don’t have ­access to my account, it’s because I already ­UNFRIENDED YOU.

“Truly, we can’t please everyone so yeah, I’m really sorry but I have to do this to end things in a PEACEFUL WAY.

“NO WORDS, JUST BLOCK. #FO 😊☺😃 Still, God bless everyone! ❤#LABANMAXINEMEDINA Don’t mess with my ­cousin, Dadaan muna kayo samin- Perez/Medina Family”

Sobra mang palaban si Dianne eh intindihin na lang natin ang pinanggagalingan niya, ­kasi, kapamilya siya ng ating kandidata. Malamang pressured sila at lalo na si Maxine na inaasahang may marating.

Good luck na lang, Maxine!

***

