PAMILYA NADAGANAN NG MIXER

By Cherk Balagtas

Naging kakila-kilabot at madugo ang paggo-grocery sana ng isang buong pamilya na kinabibilangan ng mag-asawa, at mga anak na dalawang sanggol at isang batang babae nang sa isang iglap ay kahindik-hindik na madaganan sila ng sumulpot na cement mixer sa Lungsod ng Quezon kahapon ng hapon.

Sa ulat ng Quezon City Police District (QCPD) VI ay ganap na alas-singko pasado ng hapon nang mangyari ang insidente sa kahabaan ng Mindanao Avenue ng nasabing lungsod.

Nahagip pa ng closed circuit television (CCTV) ang insidente at makikitang mabagal lamang na tumatakbo at halos nakahinto na ang puting kotseng Honda Sedan na may plakang AOA 3301 sa gilid ng center island sa nasabing kalsada.

Lulan nito ang mga biktimang sina Eulysis Ramos, 34, na siyang nagmamaneho ng sasakyan; Maria Fe Ramos na kanyang misis; mga hindi napangalanang dalawang sanggol; at isang 11-anyos na batang babae, gayundin ang alaga nilang aso.

Nabatid na bigla na lang dumating sa may likuran ng kotse ang cement mixer na may laman pang semento na nakatakdang ibiyahe umano sa Sta. Mesa.

Nakita sa CCTV na nawalan ng kontrol ang cement mixer hanggang sa sumampa na sa center island at dumagan sa kot­se. Sa bigat ng mixer ay parang latang nayupi ang kotse na sinasakyan ng mga biktima.

Pahirapan man ay nagtulung-tulong ang mga rescuer, motorista, empleyado ng kalapit na mga establisimiyento, at pulis­ya na angklahan ng bakal ang cement mixer upang bahagya itong maiangat at masagip ang mga biktima.

Unang nailabas ang batang babae na mabilis na naisugod sa Quezon City General Hospital, habang sunud-sunod na ring nailabas ang ginang na si Maria Fe at dalawang sanggol na agad ding isinugod sa Metro North Medical Center (MNMC) and Hospital.

Dalawang oras naman ang lumipas bago tuluyang nailabas ang padre de pamilyang si Eulysis na nang mahugot ay walang malay at mabilis na isinugod sa MNMC.

Sa ngayon ay nasa kustodiya na rin ng QCPD Station 6 ang driver ng cement mixer na si Jayson Moleta, 27.

Malaking himala na malayo na sa kapahamakan ang apat na miyembro ng pamilyang nadaganan, ngunit patuloy pa ring inoobserbahan ang kalagayan ng kanilang padre de pamilya na pinakahu­ling nai-rescue.

Kuntodo naman sa paghingi ng patawad ng driver ng nakadisgrasyang sasakyan. Nawalan umano siya ng preno kaya’t iba­bangga na lamang sana niya sa center island ang sasakyan, ngunit dahil sa sobrang bigat ng dala niyang semento ay hindi niya inaakala na tatagilid ang truck at madadaganan ang mga biktima.

Samantala, mismong mga representatives ng nagmamay-ari ng truck ang natungo sa mga pagamutan na kinaroroonan ng mga biktima at personal na inaasikaso ang mga gastusin sa pagpapagamot ng mga ito.