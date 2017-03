Pambobomba ng militar sa Abra kinondena

“This is madness. This is terror.” Ganito inilarawan ni Kabatan party-list Rep. Sarah Elago ang pagbomba ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa Malibcong, Abra sa kanilang pinaigting na giyera laban sa New People’s Army (NPA).

Ayon kay Elago, gumamit ng apat na fighter jets ang AFP at walang pakundangang nagbagsak ng bomba sa nasabing lalawigan bilang bahagi ng combat operation ng 24th Infantry Battalion ng Philippine Army (PA).

Sinabi ng mambabatas na hindi bababa sa 14 bomba ang ibinagsak ng mga fighter jets ng Philippine Air Force sa nasabing lugar na naging dahilan para masunog ang kagubatan sa Brgy. Lat-ey sa Bangilo at naapek­tuhan ang mga sakahan sa Tingguians na pag-aari ng tribong Mabaka, Banao at Gubang.

“The only casualties here are the community and the people,” ani Elago dahil naapektuhan na ang may 56 pamil­ya sa lalawigang ito na kinabibilangan ng 200 bata dahil suspendido na ang lahat ng klase dahil sa operasyong ito ng AFP.

Wala ibang sinisi ang mambabatas sa bagay na ito kundi si Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos kamakalawa sa AFP na gamitin na ang kanilang mga assets para pulbusin ang kuta ng mga NPA.