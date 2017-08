KALERKY ang bagong isyu kay Sef ­Cadayona na dawit na naman ang pa­ngalan ni Maine ­Mendoza.

Na-quote si Sef sa isang tabloid na kesyo sinabi umano niya na may iba nang inili-link ang Maine fanatics kay Maine, si Ken Chan.

May sinabi rin daw si Sef na inaamin ­niyang nagkikita pa rin ­sila ni Maine, pero kung itatanong kung sila na ay hindi raw.

Katakutakot na BASHING na naman ang natanggap ni Sef ­kaya kahapon sa Twitter ay ­sinagot niya ito kahit matagal na siyang hindi nagtu-tweet.

Paglilinaw ng Kapuso actor na matagal-­tagal na ring natsitsismis kay Maine, “Okay. Una sa lahat, wala akong sina­sabing ganu’n. That is a very misinformed article.

“Walang ganyan na nangyayari at walang kahit na ano pa.

“Wala rin lumalabas sa bibig ko na ganyan. Stop the hate. You are just putting hate on me and on the other person. Na hindi tama.

“This is time that I have to speak up. Kasi seriously. Sobra na. Pati family ko pa dinadamay n’yo, sana ako na lang.

“Whatever you think of us na sobra sa pagka­malisyoso is not true! Come on. Again. Wala akong sinabing ganyan.

“Oh and by the way… Just to answer it, HINDI PO KAMI NAGKIKITA. Sa kahit na ano pa. Kasi walang ganyan na nangyayari.

“Maine and I are friends. Hindi kami nagdi-date. Tapos.”

May mga natuwa sa paglilinaw ni Sef, ­pero meron din hindi kuntento dahil bakit ngayon lang daw ito nagsasalita tungkol sa isyu.

Ang tagal-tagal na raw na nauugnay ang pangalan ni Sef kay Meng ay ngayon lang ito nagsalita.

Ine-enjoy din daw kasi ng Bubble Gang mainstay ang pagkakadikit ng name nito sa ka-loveteam ni Alden Richards.

PAMBANSANG MANGGAGAMIT ang tawag nila kay Sef, na in fairness ay consistent sa pagdi-deny na merong something sa pagitan nilang dalawa ni Maine.