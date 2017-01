‘PALIT-ULO AKO KAY ESPINOSA’

Paniwala ni Senador Leila de Lima, ang mabulok siya sa bilangguan ay kapalit ng kalayaan ng self-confessed drug dealer na si Kerwin Espinosa.

Ito umano ang nakikita niyang laro ngayon ng Department of Justice (DOJ) matapos na tanggapin nito sa Witness Protection Program (WPP) si Espinosa.

Ayon kay De Lima, ang pagtanggap kay Espinosa sa WPP ay isang daan upang ito’y tuluyan nang maabsuwelto at makalaya, na ang magi­ging kapalit ay ang kanyang pagkakakulong.

“The drug lords get a literal, real-life ‘get out of jail free’ card in exchange for my blood! That just goes to show that this is a game to them,” ayon kay De Lima sa isang statement.

Kasabay ito sa pagkuwestiyon ng senadora, sa pagkakatanggap kay Espinosa sa WPP gayong malinaw umanong hindi ito kuwalipikado at hindi pasado sa mga itinakdang kuwalipikasyon para mapasailalim ng WPP.

“First of all, to clarify, the most important legal criterion is that the prospective state witness must not appear to be the most guilty, not necessa­rily the least guilty. Now, in the case of Kerwin Espinosa, based on the very story he has been forced to weave out of fear for his own life, he remains to be the most guilty as he is the one who is directly involved in the drug trade,” ayon kay De Lima sa isang statement.

Dahil dito, ayon pa sa senadora, malinaw na hindi na hustiya ang pinag-uusapan at pinahahalagahan dito kundi nakasentro na lamang sa political persecution upang tuluyan siyang durugin.

“This is not about justice. It has nothing to do with criminal prosecution, and everything to do with political persecution. They will not just resort to fabrications, but to all kinds of manipulations. They are single-mindedly and myopically obsessed about destroying me,” dagdag ni De Lima.

Una nang ibinunyag ni Espinosa na nagbigay siya ng kabuuang P8 milyong drug payola kay De Lima sa pamamagitan ng dating bodyguard-driver at lover nitong si Ronnie Dayan.