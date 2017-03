PALASYO WALANG PANAHON SA NAGALEAKS

Mistulang naghugas-kamay kahapon ang Malacañang sa pagkalat ng “NagaLeaks” sa social media na naglalaman ng mga baho diumano ng pamilya ni Vice-President Leni Robredo partikular sa namayapa nitong asawang si Jesse Robredo at sa Liberal Party (LP).

Ang paglabas ng ­artikulo ay itinuring ni VP Robredo bilang hakbang para patahimikan siya sa pagpuna sa mga kamalian ng administrasyong Duterte.

Ngunit ayon kay presidential spokesperson ­Ernesto Abella, walang ginagawang hakbang ang Palasyo para patahimikin si Robredo dahil kinikilala nila itong fiscalizer bilang lider ng partido mula sa oposisyon.

“Nobody is attempting to silence the Vice President to voice her opinion on issues close to her heart. As the highest elected national leader from the ranks of the Liberal Party, it is VP Robredo’s duty to fiscalize the administration in power,” paliwanag ni Abella sa isang text message.

“A healthy opposition plays an important role for the Philippines to be a vibrant bastion of democracy,” dagdag pa niya.

Binigyang-diin pa nito na maraming importanteng trabahong ginagawa ang mga opisyales ng gobyerno at wala silang panahon para pagtuunan ng pansin ang paggawa ng mga bagay na ikasisira ni Robredo.

“On the question whether the Palace is ­involved in anti-Robredo efforts, the President and the members of his Cabinet have more pressing matters to attend to than engage in politicking,” diin ni Abella.

Ang NagaLeaks ay sinimulang ilabas online ng grupong We Are Collective noong Biyernes ng hapon kung saan isinulat ng anonymous author na nasangkot sa pagpatay ng kalaban sa pulitika at kasabwat ng jueteng lord ang namayapang asawa ni VP Robredo.