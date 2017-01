Palasyo: ‘Wag puro ideology laban sa family planning

Umapela si Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa sektor at mga grupong tutol sa nilagdaang Executive Order (EO) No. 12 ni Pangulong Rdorigo Duterte na puntiryang istriktong ipatupad ang modernong fami­ly planning, na lawakan ang isip at huwag puro ideolohiya lamang.

Nananawagan si Abella sa mga grupong kontra na lawakan at mas ma­ging bukas pa ang isipan tungkol sa usapin.

Matatandaan na ang Executive Order No. 12 (Attaining and sustai­ning “zero unmet need for modern family planning” through the strict implementation of the res­ponsible parenthood and reproductive health act, providing funds therefor, and for other purposes) ay nilagdaan nitong ­Enero 9, ngayong taon ng Pangulo.

Pero ayon sa mga kinatawan ng Buhay party-list sa Kamara ay masusi nilang pag-aaralan at word for word ay hihimayin ang EO 12.

Nakahanda rin umano ang grupo na kwestyunin ito sa Korte Suprema.

Ganito rin ang pa­nanaw ng mga lider ng Catholic Bishops’ Confe­rence of the Philippines (CBCP).

“Ang panawagan po natin sa kanila is ano, to have a broader and a more open mind, hindi lang po basta pure… ‘yung basta sa, coming from ideo­logy,” pagkokomento ni Abella sa panayam kahapon.