Palasyo umaray sa banat ni VP Leni

Umalma ang Palasyo ng Malacañang sa paratang ni Vice President Leni Robredo na mabagal ang relief operations ng gobyerno sa mga sinalanta ng bagyong Nina.

Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, makasariling pag-iisip ang pananaw ni VP Robredo.

“The remark Ms. Robredo made saying that the relief operations were ‘slow’ suggests a cynical political mindset willing to capitalize on disaster. One wished she displayed more appreciation of the work of our disaster officials, our social workers, and other volunteers who were on Ground Zero even before Nina made a landfall,” sabi pa ni Abella.

Kaugnay nito ay sinabi ni Abella na sa ngayon ay nasa P182,473,574 halaga ng relief assistance na ang naipamahagi sa mga apek­tadong pamilya sa rehiyon ng CALABARZON, MIMAROPA, V at VIII, kabilang na ang mga na-stranded sa iba’t ibang port sa Regions V at VIII.

Nauna nang inakusahan ni VP na mabagal ang gobyerno sa pagtulong sa mga biktima ng bagyo.