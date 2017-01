Palasyo all-out sa BIR probe vs fake stamps ng yosi

Suportado ng Palasyo ang Bureau of Internal Revenue (BIR) sa imbestigasyon sa paglaganap ng fake tax stamps sa mga sigarilyo.

Bilang bahagi ng suporta ay inatasan ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) secretary Martin Andanar ang APO Production Unit ang nag-iiimprenta ng cigarette tax stamps na makipagtulungan sa BIR.

Layon ng imbestigasyon na sugpuin ang paglaganap ng pekeng selyo ng sigarilyo dahil higit P10-bilyon ang umano’y nawawala sa pamahalaan taun-taon.

“PCOO, through APO Production Unit’s Chairman Mike Dalumpines has been working closely with BIR to get to the bottom of the alleged (Mighty Corp.) cigarette tax stamp scam,” sabi ni Andanar.

Matatandaang nagpalabas ng direktiba si BIR commissioner Caesar Dulay na siyasatin ang Mighty Corp. dahil sa umano’y paggamit nito ng pekeng tax stamps.

Agad naman itong sinuportahan ni finance secretary Carlos Dominguez III na nag-utos ring higpitan ang monitoring, enforcement at collection ng buwis mula sa mga kumpanya ng sigarilyo.

“Sinusuportahan natin ang pamumuno ni Commissioner Dulay para habulin yung mga hindi nagbabayad ng tamang buwis, at kahit saan sila makarating – kahit saang korte ay susuportahan sila ng Presidential Communications Operations Office,”ani Andanar.

Ang pagtutok sa mga pekeng yosi stamps ani Andanar ay alinsunod sa direktiba ni President Rodrigo Duterte na kailangang tumaas ang koleksyon ng buwis para makatulong sa ating bansa at mapondohan ang mga proyekto na tinutulak ng iba’t ibang ahensya tulad ng DPWH at DOTr.