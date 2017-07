Palasyo nakidalamhati sa bagong misfire

Nagpaabot ng mensahe ng pakikidalamhati ang Malacañang sa mga naulilang kaanak ng dala­wang sundalo na nagbuwis ng buhay sa panibagong “air strike accident” sa Marawi City.

“On behalf of the President, we wish to express our deepest condolences to the families of the two soldiers who were killed in yesterday’s air strike accident while fighting Maute rebel remnants,” ayon sa inilabas na pahayag ni Presidential spokesperson Ernesto Abella kahapon.

“We are saddened by this unfortunate incident and a team has been crea­ted to investigate the circumstances that led to this tragedy,” dagdag nito.

Matatandaan na noong Mayo 31, nga­yong taon ay nasawi ang sampung sundalo sa sumablay na air strike habang isinasagawa ang ope­rasyon laban sa mga galamay ng terror group na Maute sa Marawi City. Pitong iba pang sundalo ang nasugatan sa nasabing insidente.

Nitong Miyerkules ng tanghali, Hulyo 12 ay nasawi naman ang dalawang sundalo at 11 iba pa ang nasugatan matapos magmintis sa target ang inilunsad na air strike ng militar.

Batay sa Armed Forces­ of the Philippines (AFP), ang inilargang air strike ay kapos ng 250 metrong layo mula sa target.

Binigyang-diin ng Palasyo na hindi babalewalain at hindi lilimutin ng gobyerno ang kaba­yanihan at buhay na isinakripisyo ng mga kawal.

Tiniyak din ng Malacañang na makakatanggap ng kinakaila­ngang ayuda ang mga naulilang mahal sa buhay ng mga sundalo.

“These fallen men in uniform laid down their lives for duty, flag and country. Government will remember their hero­ism and will provide the necessary assistance to their bereaved families,” paninuguro ni Abella.