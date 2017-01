Palasyo: May itinatago takot sa Martial Law

Ang mga may “itinatago” lamang ang takot sa usapin ng Martial Law.

Ito ang pahayag ni Presidential Spokesman Ernesto Abella sa isang panayam hinggil sa kontrobersiyal na mga paha­yag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Martial Law.

“Regarding sowing fear, I suppose the best answer I could say that is — to those who are concerned, it may cause fear but for those who are not, okay,” paliwanag ni Sec. Abella.

Kung walang itinatago ay walang dapat ikatakot sa mga ipinalulutang na deklarasyon ng Martial Law, pagdidiin ng Palace spokesman.

Binigyang-diin pa ni Sec. Abella na sa pananaw ni Duterte ay kinakaila­ngan niyang ilutang ang usapin sa Martial law upang takutin ang mga kriminal at nasa likod ng illegal drugs na sumisira sa kinabukasan ng mga mamamayang Filipino.