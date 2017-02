Palasyo kay VP Leni: Maging objective sa kaso ni De Lima

Hindi pulitikal kundi kasong kriminal ayon sa Palasyo ng Malacañang ang kinakaharap ni Senadora Leila De Lima kaya dapat ay maging objective ang pagtingin sa usapin.

Ito ang payo ni Presidential Spokesperson­ ­Ernesto Abella sa mga kritiko ng gobyerno, ­gayundin kay Vice President Leni Robredo na nag-akusang political harassment ang ginawa sa senadora.

“Siguro dapat linawin natin ano na unang-una, meron naman talagang probable cause ‘yung even ‘yung pagkakaaresto ano, based on probable cause. ‘Yung ano, linawin po natin na ‘yung kanya pong kaso ay kriminal. Hindi po ito pulitikal na bagay,” paglilinaw ni Abella sa panayam kahapon.

“So dapat po siguro maging ano rin, objective rin ‘yung pagtingin nu’ng mga tao na katulad ni VP Leni na may basehan po itong mga galaw na ‘to. Hindi naman po basta-basta na ganu’n,” dagdag pa ni Abella sa panayam.

Pinaalala rin ng presidential spokesman na ang paghaharap ng kaso laban kay De Lima ay isang pamamaraan ng gobyernong Duterte na ipatupad ang batas nang patas.

“‘Yung kaso po… ‘yung itong mga pamaraan po ni President Duterte is based on ano, based on facts and based on ano po, ‘yung mga… sa batas. ‘Yun po,” paliwanag pa ng palace spokesperson.