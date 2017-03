Palasyo ayaw nang pumatol kay Trillanes

Ayaw nang patulan ng Malacañang ang mga pinagsasasabi ni Senador Antonio Trillanes IV laban kay Pangulong R­odrigo Duterte.

Mas mabuti pang umiwas na lamang at hindi na dapat pang gatungan ang mga hirit ni Trillanes, ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella.

“Mr. Trillanes is prone to make such statements,” tugon ni Abella­ nang usisain kahapon ng media kung ano ang reaksyon nito sa pahayag ng senador na maaaring maharap si Pangulong Duterte sa impeachment pagsapit ng Mayo ngayon­g taon dahil naka­gawa umano ang Presidente ng impeachable offense gaya ng pagpatay noong mayor pa ito ng lungsod ng Davao.

Nang tanungin naman kung pag-aaksaya lamang­ ng oras na pag-usapan si Trillanes ay ganito ang isinagot ng tagapagsalita ng Palasyo: “let’s go on to other things.”

“You know, some of these statements tend to become rather colorful, so it should be avoided,” dagdag pa ni Abella.

Mismong si Pangulong Duterte, batay pa kay Abella ay walang binibitawang komento­ sa mga kartada nina Trillanes at retired SPO3 Arthur Lascañas kahit pa kinakaladkad na ang personal na buhay ng kapatid na babae ng Presidente na si Jocelyn Duterte.

“As far as I know, I haven’t heard him make any comments regarding the matter. Wala po siyang binabanggit, wala siyang sinasabi unless­ maybe it’s done privately.

But Cabinet wise and even during political — during public interactions, he has not made any comment, as far as I know, as far as I know.