Palaboy na Kano arestado sa panggugulo

Binitbit ng mga barangay tanod, ang isang 46-anyos na palaboy na American national matapos nitong manggulo sa harapan ng barangay hall at pagmumurahin ang mga barangay tanod nang hindi makita ang lalaking hinahanap, kahapon ng umaga sa Adriatico, Maynila.

Dinala sa Manila ­Police District-General Assignment and Investigation Section (MPD-GAIS) ang suspek na si Victor Didenko, American national, tubong Los Angeles, California at walang perma­nenteng tirahan sa Maynila.

Ayon kay Robert Del Rosario, barangay tanod, naganap ang ­insidente dakong alas-11:30 ng umaga sa harap ng bara­ngay hall ng Barangay 669 Zone 272.

Hinahanap umano ng suspek ang isang “Ariel” at nang hindi nito ­makita ay nagsimula na itong manggulo.

“Minumura niya kami, dinirty finger pa, itinawag namin sa US ­Embassy, ang sabi sa amin dapat ‘yung mga pulis daw ang tumawag sa kanila para aksyunan nila ‘yung reklamo,” ayon kay Del Rosario.

Ayon naman kay Didenko, dumating siya sa Pilipinas noong Set­yembre 2016 kung saan nawala lahat ang kaga­mitan nito dahil na­holdap umano ito.

Ibinulugar din ng mga barangay tanod na modus operandi umano ng suspek ang maglagay ng karatula at sabihin na siya umano ay naholdap at humihingi ng tulong, at ang mga tulong na ibinibi­gay sa kanya ay ibinebenta umano niya at pagkatapos ay isinusugal sa casino.