Palaban na straggler sa Marawi tigok

Napatay kahapon ng mga sundalo ang isang ISIS militant matapos itong makipagbarilan sa mga tropa ng militar sa Marawi City.

Hindi pa nakikilala ang nasawing jihadist, subalit nabawi naman ng mga sundalo ang bangkay nito sa binansagang ‘main battle zone’ na kung saan ay pinaniniwalaang may mga nagtatagong ISIS fighter doon. Kinumpirma naman ito ng Joint Task Force Ranao sa ilalim ni Colonel Romeo Brawner, ngunit hindi naman ito nagbigay ng mga detalye ukol sa labanan.

Pinaniniwalaan na marami pang mga ISIS straggler sa naturang lugar at ngayon ay siyang target ng operasyon ng militar. Ito ay sa kabila ng pagbabalik ng mga residenteng apektado ng limang buwang sagupaan doon. Naunang idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte na ‘liberated’ ang Marawi matapos na mapatay sina ISIS at Abu Sayyaf chieftain Isnilon Hapilon at commander nitong si Omar Maute.

Nagpapatuloy naman ang rehabilitasyon ng pamahalaan sa mga barangay na kontrolado na ng militar upang bigyan daan ang pagbabalik ng iba pang mga residente sa kanilang lugar.

Talamak naman ang akusasyon ng ibang mga Muslim sa Facebook laban sa mga tropa na umano’y nagnakaw sa lugar matapos na kumalat ang mga la­rawan ng mga truck ng militar na may lulang mga kagamitang-pambahay tulad ng mga mesa, silya at maging play mat.

Ilang beses na itinatanggi ng militar na sangkot ang mga sundalo sa naturang nakawan at sa halip ay sinabing mga ISIS at sibilyang looters ang nasa likod nito.