Pakinggan ang boses ng tao

Panawagan ni Sen. Bam Aquino sa pamahalaan na seryosohin ang Pulse Asia survey kung saan nabatid na 74% ng Pilipino ay tutol sa Martial Law.

“Ang mga Pinoy, they are saying ayaw na namin ng Martial Law, which tells me that people are looking for new solutions,” ayon kay Senator Aquino.

Naniniwala ang senador ang Martial Law ay hindi sagot sa lahat ng problema partikular kapag nagkakagulo na siyang ­ipinahiwatig ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“Hindi ito ang sagot sa lahat ng problema natin, na kapag nagkakagulo, magma-Martial Law tayo. People are looking for new solutions and better ways of doing things at kaming nasa gobyerno, we owe it to the people to provide these better solutions,” ayon pa rito.

Ginawa ni Sen. Aquino pahayag kasunod ng deklarasyon ni Pangulong Duterte na walang makapipigil sa kanyang magdeklara ng Martial Law kapag lumala ang problema sa droga sa bansa.

Naniniwala ang senador na ang paiba-ibang pahayag ni Duterte sa Martial Law ay lumikha ng pangamba sa mga ­Pilipino.

Noong nakaraang buwan lang, sinabi ni Duterte na malayo sa kanyang isip ang paglalagay sa bansa sa Martial Law.