Tuluyan nang sumiklab ang word war sa pagitan nina Pangulong Rodrigo­ Duterte at Communist Party of the Philippines (CPP) founding chairman Jose Maria Sison.

Kagabi ay muling nagpakawala ng maanghang na salita si PDu30 laban kay Sison.

“Sison, tumanda ka na lang diyan, ayaw mo pa aminin na may sakit ka. Maawa ka naman sa Norwegian government, pakamatay ka na lang,” patutsada ni Duterte nang magtalumpati sa isang okasyon na ginanap sa Malacañang kagabi.

“Matanda na ito. Sison is sick. May colon cancer,” sabi ni Duterte sa State of the Nation Address (SONA) nito kamakalawa.

Agad namang itinanggi ni Sison ang paratang ni Duterte.

Mariin namang iti­nang­gi ng National Democratic Front of the Philippines chief poli­tical consultant ang alegasyon ng pangulo at tinawag pa itong sinu­ngaling.

Ayon kay Sison, ‘imaginary’ lang ang colon cancer issue ni Duterte.

“Colon cancer lang ang issue niya. It is imagi­nary,” pahayag ni Sison.

Nagpahayag din ng pagsisisi si PDu30 sa ginawang imbitasyon sa NDF consultants at iba pang communist leaders para sa isang hapunan sa Malacañang.

“Bakit hindi ninyo nilason?” banggit ng pangulo sa mga tauhan sa Malacañang.