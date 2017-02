Pagsalakay ng NPA sa Bulacan binabantayan

Binabantayan din ng Bulacan PNP ang posibleng pag-atake ng rebeldeng New People’s Army (NPA) sa Bulacan kaya matindi ang kanilang pagpapatrulya sa lalawigan partikular sa mga pangunahing lansangan, malls at vital installation matapos na maunsyami ang usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at rebelde.

Lumilitaw na walang tigil ang pagsasagawa ng mobile patrolling ng Provincial Public Safety Company (PPSC) ng Bulacan PNP sa ilalim ng panga­ngasiwa ni P/Supt. Frankie Candelario, Comman­ding Officer ng PPSC at sa overall supervision ni P/Senior Supt. Romeo Caramat Jr., Bulacan Police director, sa 21 bayan at tatlong component city bukod pa sa check-point.

Nabatid na nakikipag-koordinasyon ang PPSC-Bulacan sa mga police station at pinakahuli nilang minonitor ay ang mga bayan ng Marilao, Obando at Bocaue bunga ng posibleng pag-atake ng rebeldeng NPA at siniguro ng kapulisan na hindi makakagawa ng pananabotahe at pagsalakay ang mga rebelde bunga ng matinding police patrolling at visibi­lity sa probinsya.