PAGPATAY SA MGA PAROJINOG PLANADO RIN?!

Pinagplanuhan din ba ng mga awtoridad ang pagpatay kay Ozamiz City Mayor Reynaldo Parojinog tulad nang ginawa ng mga pulis kay Albuera, Leyte Mayor Rolando Espinosa noong nakaraang taon?

Halos magkapareho raw kasi ang estilo na ginawa ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ng Philippine National Police (PNP) para maisagawa ang operasyon laban sa dalawang alkalde.

Napatay si Espinosa sa loob ng kulungan ng Baybay sub-provincial jail noong madaling-araw ng Nobyembre 2016 nang manlaban umano ito sa mga pulis habang isinisilbi ng mga operatiba ng CIDG-Region 8 ang search warrant dahil sa pagtatago umano nito ng armas sa kulungan.

Nitong alas-2:30 ng madaling-araw ng Linggo, naghain din ng search warrant ang operatiba ng CIDG sa tahanan o farm ni Mayor Parojinog sa San Roque Lawis, Ozamiz City na nagresulta umano sa shootout na ikinamatay ng alkalde, asawa nito, kapatid na board member at siyam pang katao.

Sa kaso ni Espinosa, naestablisa ang Senate committee on public order and dangerous drugs at National Bureau of Investigation (NBI) na pinagplanuhan ang pagpatay sa alkalde upang hindi nito maikanta ang mga pulis na nakinabang sa kanilang drug operation.

Tamang-duda tuloy ngayon si Senate Minority Leader Franklin Drilon sa isinagawang operasyon laban sa mga Parojinog dahil halos nagkakapareho ito sa estilo ng pagpatay kay Espinosa.

“Why are search warrants, served before dawn as in the cases of Mayor Espinosa and now, Mayor Parojinog, result in the deaths of the persons being searched? Both are tagged as drug lords. Too much of a coincidence?” tanong ni Drilon.

“Generally, a search warrant should be served in the daytime. While it maybe also be served anytime of the night, the issuing judge must so expressly specify in the search warrant (Sec. 9, Rule 126, Rules of Court)” katuwiran pa ng opposition senator.

Ngunit para kay Sen. Panfilo Lacson, hindi na kailangang maimbestigahan ng kanyang komite ang pagkamatay ni Parojinog.

Aniya, magkaiba ang sitwasyon nina Espinosa at Parojinog dahil ang Leyte Mayor ay nakakulong habang ang Ozamiz Mayor ay nasa kanyang bahay at may kakayahan na makipaglaban sa awtoridad dahil sa mga itinatagong armas.

“Whatever are the circumstances of the deaths, at least this time, the mayor and the others killed were not under detention in a government facility. They were reportedly in the mayor’s farm/residence and capable of shooting it out with the authorities,” ani Lacson.

Bukod sa illegal drugs, ang mga Parojinog ay nasangkot din sa iba pang ilegal na aktibidad tulad ng kidnap for ransom, robberies at extortion.