Pagpapatalsik sa mayorya, nasampolan kami

Tanggap ni Senador Bam Aquino ang pagpapatalsik sa kanya bilang chair ng committee on education at iba pang kasamahan sa Liberal Party (LP).

Aminado ang senador na nasampolan sila dahil sa hayagang pagkontra sa ilang polisiyang itinutulak ng pamahalaang Duterte at ito’y bahagi na ng politika.

“Nasampolan kami because we’ve been very adamant about po­licies like the death penalty. Tutol kami doon. Iyong pagbaba ng age of crimi­nal liability. Iyong pagsuporta kay Senator De Lima. Iyong pagpunta namin sa EDSA. Iyong pagsabi namin na nakaka­bahala na iyong patayan sa ating bayan. Palagay ko, nasampolan kami ng Majority. But ganyan talaga ang pulitika,” ayon kay Aquino.

Giit pa ng senador kung ito ang kapalit ng pagtatangol sa demokrasya at sa pagbatikos sa mga karahasan sa bansa ay masaya siyang tanggapin ito.

“If this is price to show up on the streets of EDSA talking about democracy, talking about the issues of violence in our street, if this is the price to pay, I’ll gladly pay the price,” ayon kay Aquino.

Gayunpaman, dagdag ng senador, nirerespeto nila ang kagustuhanan ng mayorya at panahon na rin upang sila’y ma­ging bahagi ng minoriya.