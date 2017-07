Pagpapalawig sa Martial Law hindi dapat maabuso

Tweet on Twitter

Katulad ng inaasahan, sinuportahan ng Kongreso ang itinulak ng administrasyong Duterte na ekstensyon ng Martial Law sa Mindanao.

Mula sa dating 60-araw na nagtapos kagabi ay pinalawig ang pagpapairal ng Martial Law sa Mindanao hanggang sa Disyembre 31 ng taong kasalukuyan.

Sa kabuuang botong 261-yes; 18-no; at 0-abstention ay pormal nang inaprubahan ng Mataas at Mababang Kapulungan ng Kongreso ang Martial Law extension.

Sa kabila ng pagtutol ng ilan sa pagpapalawig pa ng Martial Law ay nanaig ang boses ng naka­rarami dahilan upang umiral muli ang Batas Militar sa Mindanao.

Naiprisinta, naidepensa naman ng mga kinauukulan ang ginawang Martial Law extension, lalo na ng mga kinatawan ng Ma­lakanyang — ang Armed Forces of the Philippines (AFP), National Security Adviser (NSA), gayundin ng Martial Law administrator na bagama’t may ilang hindi sang-ayon sa mga rason sa likod ng pagpapalawig sa Batas Militar ay nakumbinsi ang mayorya ng Kongreso kaya lumusot ang ekstensyon.

Ang sa amin, binusisi na nang mabuti ng mga mambabatas ang rason sa likod ng Martial Law extension at bilang kinatawan nila sa gobyerno, naniniwala kaming nagawa nila ang kanilang tungkulin, ang kanilang obligasyon sa taumba­yan na alamin ang tunay na dahilan kung bakit kailangang humirit ng karagdagang panahon para ipairal ang Batas Militar sa Mindanao.

Kaya umaasa kaming magamit sa tama ang pinalawig na pagpapairal ng Martial Law.

Harinawa ay matuldukan na ang karahasan sa Mindanao at malipol na ang mga teroristang nagiging dahilan ng kaguluhan sa ating bansa.

Higit sa lahat ay wala sanang pag-abuso sa kapangyarihan ang militar at mga pulis sa panahon ng pagpapairal ng Martial Law katulad ng inirereklamong insidente ng ilang taga-Marawi.