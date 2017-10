Pagpapabilis ng proseso sa negosyo aprub sa Kamara

Pinagtibay ng House Committee of Trade and Industry na pinamumunuan ni Iloilo 4th District Rep. Ferjenel G. Biron ang isang substitute bill na layong pabilisin ang proseso ng documentation sa aplikasyon ng permiso sa mga negosyo.

Ang substitute bill na may titulong ‘An act establishing a national policy on ease of doing business, creating for the purpose the ease of doing business commission’ ay mula sa pitong panukalang batas na inihain sa Kamara.

Ayon kay Rep. Biron, isa sa pangunahing may-akda ng hakbangin, ito ay lilikha ng isang kapaligiran sa negosyo na magiging attractive sa mga investors.

Ipinaliwanag ng tagapangulo ng House Committee on Trade and Industry na ang panukalang batas ay magtatakda ng mekanismo na magpapabilis ng pagpapatibay ng mga permiso sa negosyo at lisensya at isasaayos ang mga regulasyon ng pambansang ahensya at lokal na pamahalaan.