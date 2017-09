Pagmamakaawa ng Castillo couple ‘ILABAS N’YO KILLER NG ANAK KO!!’

Nanawagan ang mga naulilang magulang ng napaslang sa hazing na si UST law freshman student Horacio ‘Atio’ Castillo III sa kapwa nila mga magulang na sangkot sa pagkamatay ng kanilang anak na isuko na ang mga ito.

Pakiusap nga mag-asawang Carminia at Horacio Jr., sa mga magulang ng mga nagtatagong fratmen na mga miyembro ng Aegis Juris fraternity na ilabas na ang kanilang mga anak at harapin ang batas.

Sinabi naman ni Ginang Castillo na bilang isang ina ay nais niyang maparusahan ang lahat ng miyembro ng Aegis Juris fraternity na labis na nagpahirap at pumatay sa kanyang 22-anyos na anak.

Samantala, maliban sa pakiusap sa mga katulad nilang magulang ay humiling ang mag-asawang Castillo sa mga kaeskwela, kaklase at kaibigan ng kanilang anak gayundin sa media at publiko na tulungan sila sa pagbibigay ng hustisya sa sinapit ng kanilang anak.

Giit ng mag-asawa lumutang na ang sinumang may nalalaman sa pagkamatay ni Atio upang malutas na ang kaso at mapanagot ang mga may sala.

Nauna rito ay inilabas ng Bureau of Immigration ang 20 miyembro ng Aegis Juris na inilagay sa kanilang lookout bulletin order (LBO).

Kasama sa ILBO ay sina Arvin Balag, Aeron Salientes, Marcelino Bagtang, Zimon Padro, Jose Miguel Salamat, John Paul Solano, Ged Villanueva, Milfren Alvarado, Daniel Ragos, Dave Felix, Carl Matthew Villanueva, Mhin Wei Chan, Marc Anthony Ventura, Axel Munro Hipe, Oliver John Audrey Onofre, Joshua Joriel Macabali, Jason Adolfo Robinos, Ralph Trangia, Ranie Rafael Santiago at Danielle Hans Matthew Rodrigo.

Sa panig naman ng Department of Justice (DOJ) ay naglunsad ito ng ‘Horacio Hotline’ o ang numerong 09954429241 para makatulong sa paglutas sa kaso.

“To those who know anything about what happened to Horacio Castillo III, if you were there when it happened, then YOU HAVE BLOOD ON YOUR HANDS, TIME TO WASH IT WITH THE TRUTH AND WITH JUSTICE for Atio. Hiding will not do you any good,” panawagan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre.