PAGLAYA NI JINGGOY BAD PRECEDENT

Dismayado si Akba­yan Rep. Tom Villarin sa ginawang pagpayag ng Sandiganbayan na magpiyansa at pansamantalang palayain si dating Senador Jinggoy Estrada dahil ma­liban umano sa pinahihina nito ang kasong plunder ay magiging dahilan din para malusutan ng mga public official na sangkot sa katiwalian ang pagnanakaw sa kaban ng bayan.

Ayon kay Villarin, masamang precedent ang paglaya ni Estrada lalo na sa may kahalintulad na mabigat na kasong pandarambong.

“Magbibigay ng bad precedent na kahit may plunder case ang isang indibidwal ay pwedeng makapagpyansa basta’t ito ay hindi ‘main controller’ sa ginawang katiwalian. Baka maging trend na ito paano na mahahabol yung mga plunderer,” pahayag ni Villarin.

Aniya, maghuhugas kamay lang sa publiko ang mga sangkot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan at lusot na sa kaso kahit pa man may ebidensya na nagpartisipa ito para maisakatuparan ang krimen.

“With the PDAF scam there will only be one scapegoat — Janet Lim Napoles. We are now seeing a trend that politicians can get away with it by just washing their hands off in public. Such is how justice is now being dispensed under the Duterte administration,” pahayag ni Villarin.

Si Estrada ay nakalaya kahapon matapos magbayad ng piyansa sa Sandiganbayan ng P1.3M para sa plunder case at 11 counts ng graft charges.

Noong 2016 ay una nang ibinasura ang motion to bail nito subalit nang magpalit ang komposisyon ng mga mahistrado ng Sandiganba­yan 5th Division at maghain muli ng motion for bail ang kampo ng dating senador ay naaprubahan ito sa basehang wala umanong matibay na ebidensyang magpapatunay na ang dating senador ang nagsilbing main controller sa scam.