Pagkuha ng passport mas pinadali!

Mas pinadali pa ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang passport application para sa taumbayan sa pamamagitan ng pagsasaayos ng appointment system.

Ito ang sinabi ng ahensya kung saan una nang ipinatupad ang pagbubukas ng libu-libong appointment slots sa publiko upang mapadali at mas marami ang mabig­yan ng pagkakataon na makakuha ng pasaporte.

Sinasabing isinasa­ayos ng DFA ang disen­yo ng online appointment system para sa isang tingin lamang ay makikita na ng aplikante ang mga bakanteng petsa kung kailan pwede ang mga itong mag-apply o mag-renew ng pasaporte.

“Ngayon, hindi na nila kailangang i-click pa ang lahat ng petsa para lang malaman na ang susunod na appointment ay aabutin pa ng dalawang buwan,” sabi ni DFA Office of Consular Affairs Executive Director Angelica Escalona.

Ang appointment system ay dinagdagan din ng feedback mecha­nism na nagsasabi sa aplikante kung merong problema sa kanyang aplikasyon at kung ano ang dapat niyang gawin upang malutas agad ito.

“Noon kasi walang feedback mechanism, kaya malalaman lamang ng aplikante ang problema sa kanyang apli­kasyon — kagaya ng discrepancies o pagkakaiba sa impormasyon o dokumentong isinumite — sa takdang araw mismo ng pagkuha niya ng pasa­porte. Ang resulta ay babalik siya para magsumite ng impormasyon o dokumento at muli para kunin ang pasaporte,” saad pa ni Escalona.

Sa bagong ipinapatupad na feedback mecha­nism, ang aplikante ay makakatanggap ng e-mail na nagsasaad ng angkop na feedback mula sa DFA sa loob ng 48 oras o dalawang araw matapos ang pagsusuri sa papeles ng aplikante.

Pinapaalala rin ng appointment system na kung ang aplikante ay senior citi­zen, person with disability o may kapansanan,­ buntis, solo parent, batang nasa edad na pito at pababa, o Overseas Filipino Worker, hindi na kaila­ngang kumuha ng appointment. Bagkus ay pwede siyang mag-walk-in at gumamit ng courtesy lane. Kailangan lamang niyang ipakita ang kanyang ID.