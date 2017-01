Pagkatalo ni Maxine inintriga

Ipinaabot ni dating presidential spokesperson Edwin Lacierda ang pagbati kay Miss Universe candidate Maxine Medina sa pagpasok nito sa Top 6 mula sa kabuuang 86 kandidata ng 65th Miss Universe.

Nag-iwan naman ng mensahe si Lacierda kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na sana’y ituring na bahagi ng destabilization attempt sa administrasyong Duterte ang pagkatalo ni Maxine.

“Congrats to Maxine for doing her best! Hope DOJ Sec. Aguirre doesn’t claim PH’s loss is a destabilization attempt on the president J,” birada ni Lacierda sa kanyang tweet.

May pinaghuhugutan ang tweet ng dating taga­pagsalita ni dating Pa­ngulong Noynoy Aquino matapos ang paratang ni Aguirre noong nakaraang linggo na bahagi ng destabilisasyon sa administrasyong Duterte ang pagpatay sa South Korean businessman na si Jee Ick-Joo sa loob ng Camp Crame.

Matatandaan na sinupalpal na rin ni Sen. Panfilo Lacson si Aguirre dahil hindi naman ang mga nanggugulo sa gobyerno ang pumatay sa Koreano kundi ang pulis na naka-assign sa Camp Crame.