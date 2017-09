Pagkamatay ni Carl at 14-anyos lalong lumalalim

By Eralyn Prado

Lalo pang lumalalim at naging kuwestiyonable para kay Senador Grace Poe ang pagkamatay ni Carl Angelo Arnaiz nang natagpuan na ang kasama­ nitong 14-anyos na si Reynaldo de Guzman.

Natagpuan si De Guzman sa Gapan, Nueva Ecija na nagtamo ng 30 saksak sa katawan at naka­balot pa ang mukha nito ng packing tape.

Ayon kay Poe, kung totoong nangholdap­ ang dalawang binatilyo­ ay hindi dapat ganoong karumal-­dumal ang sinapit na kamatayan ni De Guzman.

“Sa holdap ba, lalag­yan ka ng ganyan?” tanong pa ni Poe na ang tinutukoy ay pinalalabas ng mga pulis na nanghol­dap umano ng taxi ang dalawa bago napatay.

Sina De Guzman at Arnaiz ay parehong nawawala noong Agosto­ 17 nang umalis sila sa kanilang bahay sa Cainta, Rizal para bumili ng midnight snacks.

Dahil sa pangyayaring ito, ayon kay Poe, higit na kailangang laliman pa ang imbestigasyon ukol dito.

“Isa ‘yan sa bagay na kailangang malaman, bakit nagkahiwalay iyan. 14 years old, walang kalaban-laban. Sabihin natin na nangholdap, hindi naman ganyan ang aabutin.

Alam mo nakakabahala na talaga iyan lalo na kapag parang ganu’n-ganu’n na lang ang buhay lalo’t bata pa,” ayon kay Poe.

Umaasa si Poe, na nga­yong natagpuan na ang bangkay ng bata ay maaa­ring humingi na rin ng tulong ang mga magulang nito.

Si Senador Francis ‘Kiko’ Pangilinan ay mariin na ring kinondena ang walang tigil na patayan dulot ng giyera kontra droga. Aniya, lumilitaw na ang tunay na anyo ng giyerang ito kaya hi­ling nitong itigil na ang “Oplan Double Barrel”.

“Mahigit 30 kabataan na ang nabibilang sa tinatawag na collateral damage. Tao sila.

Mga bata. At krimen ‘yun. Gampanan niyo ang tungkulin niyo sa bayan: serve and protect. Paglingkuran at protekta­han.

Hanapin ang maysala at papanagutin. Hindi luha ang sukatan ng malasakit sa kapwa o sa paggampan sa trabaho,” panawagan ni Pangilinan kay Dela Rosa.