Pagkalas ng Makabayan bloc irerespeto ng Duterte admin

Anuman ang maging desisyon at humantong man sa pakikipag-break bilang kaalyado ng gobyernong Duterte ang mga mambabatas na miyembro ng Makabayan bloc ay irerespeto ito ng Palasyo.

Batay sa mga ulat, pinag-aaralan na ng Maka­bayan bloc kung kakalas sa pakikipag-­alyado sa Duterte admi­nistration matapos mabasura ang confirmation ng ilang makakaliwang mi­yembro ng Duterte cabinet.

Sa press briefing kahapon, sinabi ni Bayan Muna party-list Rep. Carlos Zarate na isa-isa nang nawala ang mga basehan kung bakit nakipag-alyansa sila kay Duterte.

“I am personally ­incline.. already recommend, hindi lang i-review kundi kumalas sa alyansa­ kung wala nang pagbabasehan ang alyansang ito,” ani Zarate matapos i-reject ng Commission on Appointments (CA) ang interim appointment ni dating Secretary Rafael­ Mariano bilang kahilim ng Department of Agrarian Reform (DAR).

Ayon naman kay Presidential spokesperson Ernesto Abella, malaya ang sinuman na magpaha­yag ng kanilang pananaw.