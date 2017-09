Pagdalo nina Pulong at Mans sa Senado inayunan ni Panelo

Kahit walang dapat ipaliwanag mas maigi na rin, ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, na lumutang sa pagdinig ng Senado sina Presidential son Davao City Vice Mayor Paolo Duterte at Atty. Manases ‘Mans’ Carpio na mister ni Davao Mayor Inday Sara Duterte.

Sa ganitong paraan ay naniniwala si Panelo na mananahimik at matitigil na sa kadadaldal o kapupuna ang mga kritiko.

“Eh, wala naman talagang… there’s nothing to it, but since makulit iyong mga kritiko, eh siguro better na rin pumunta sila roon,” komento ni Panelo sa isang pana­yam kahapon.

Naniniwala si Panelo na mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ay nayayamot na rin sa mga akusasyon o pasaring na walang katotohanan.

“Now if you’re asking me as a lawyer, eh alam mo mayroong mga pagkakataon na kahit na ayaw mong papuntahin ang kliyente mo, para sagutin nila ang lahat ng mga akusasyon at tsismis, eh wala ka namang itinatago, eh papabayaan ko ang kliyente kong umattend,” dagdag ni Panelo.