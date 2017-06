Pagcor, PCSO, LTFRB tatanggalan ng trabaho

Kasunod ng insidente sa Resorts World Manila (RWM), kukuninin na ng Kongreso ang kapangyarihan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) na mag-isyu ng lisensya sa mg casino operators.

Ito ay kung magiging ganap na batas ang balak na panukala House Speaker Pantaleon “Bebot” Alvarez na amyendahan ang Pagcor law at gawin itong Philippine Games and Amusement Authority (PGAA).

“Yung function nila (Pagcor/PGAA) will be purely regulatory. So Pagcor will no longer be allowed to operate casinos and Pagcor will no longer be allowed to issue licenses. So lahat ng mga prangkisa ay manggagaling sa Kongreso,” ani Alvarez.

Ganito rin ang gagawin sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO), tulad ng Pagcor ay aalisin sa ahensya ang kapangyarihang mag-operate ng lotto at mag-isyu ng prangkisa o lisensya para sa small time lottery (STL).

“Yung PCSO ganun din. They will no longer be allowed to operate lotter at saka magbigay ng kahit na anong lisensya para sa mga small town lottery, franchises, ano. Lahat yan kailangang pumunta sa Kongreso,” ayon pa kay Alvarez.

Ang tanging trabaho umano na maiiwan sa PCSO ay ang kanilang charity works upang matutukan ang pagtulong sa mga nangangailangan ng gamot, pampagamot sa ospital.

Kasama din sa tatanggalan ng trabaho ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) at gayundin ang pagbibigay ng mining license.

“Yes, lahat yun. Kaya sinasabi ko kailangan maging istrikto tayo. At hindi lamang iyon, pati yung pag-award ng prangkisa sa mga mining corporations, ano. Alam mo dumami yung pagbibigay ng mga lisensya, prangkisa, kahit wala namang capability,” giit ng pinuno ng Kamara.