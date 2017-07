Pagbuwag sa CHR hindi na ikinagulat ni De Lima

Kilala na umano si Pangulong Rodrigo Duterte sa ugali nitong mapaghigante sa mga bumabatikos at pumupuna sa kanya kung kaya’t hindi na bago kung gusto man nitong buwagin ang Commission on Human Rights (CHR).

Ang CHR ang isa sa madalas na binabanatan ng pangulo dahil sa pagpuna nito sa inilunsad na giyera kontra droga at maging ang pagdeklara ng Martial Law sa Mindanao na mahigpit na tinutukan ng komisyon dahil sa posibleng mga pang-aabuso.

Ayon kay Senador Leila De Lima, dating chair ng CHR na hindi na niya ikinagulat kung plano ng pangulo na buwagin ang CHR dahil ugali na nito ang gumanti sa mga kumakalaban sa kanya.

“I no longer find it surprising given that the president demonizes human rights advocates and promotes killings as crime prevention even before he assumed the presidency,” ayon kay De Lima.

Una nang binalaan ng pangulo sa kanyang press conference matapos ang pangalawang State of the Nation Address (SONA) ang CHR na tigilan na ang pag-imbestiga sa mga pulis at militar na walang approval ng kanyang opisina kasabay ng bantang pagbuwag nito.

Gayunpaman, sinabi ng senadora nakung sa kanyang panig gawin ng pamahalaang Duterte ang lahat ng panggigipit ay hindi siya tatahimik at lalabanan ang mga paglabag sa karapatang pantao hanggang sa huli niyang hininga.

“This regime can send its most vicious hatchet men against me, but I refuse to be silenced on the human rights situation in the country. Down to my last breath, I will continue opposing this bloody regime,” dagdag ng senadora.