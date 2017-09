Pagbuo ng PLP supalpal

Supalpal kay Senador Panfilo Lacson ang panukalang pagbuo ng Philippine Legislative Police (PLP).

Si House Majorit­y Floor Leader Rodolfo Fariñas ang nagtutulak ng panukala na ang pangunahing layunin ay mabigyan na ang dalawang kapulungan ng Kongreso ng kapangyarihan o powers of contempt, pag-isyu ng subpoenas, summonses at warrants of arrest.

Taliwas sa umiiral sa kasalukuyan na tanging ang Philipppine Nationa­l Police (PNP) at iba pang law enforcement agencies ang nagpapatupad ng contempt orders at warrant of arrest na inisyu ng Kongreso.

Ngunit hindi dito kumporme si Lacson sa pagsasabing bukod sa hindi niya maunawaan ang panu­kala wala siyang nakitang dahilan upang gawin ito.

“Hindi ko maintindihan anong proposal ng legislative police. Anong powers, functions, mandate, kailangan i-define nang mabuti,” ayon kay Lacson kasabay ng pagsasabing, “As of now kung ako ang tatanungin wala akong nakikita”.

Tinukoy pa ni Lacson ang epekto nito sa budget na kung saan kakailanganin ng malaking budget kapag ito’y isasakatupatan.

“You can just imagin­e the impact sa budget. Bibigyan mo ng salaries, allowances, capital outlay­. Ilang bilyon yan, 292 congressmen and 24 senators?”, giit pa ni Lacson.

Bukod dito, may pa­ngamba pa ang senador na maaaring mauwi lamang ito sa isang private army.