Pagbuhos ng bilyones sa pagbangon ng Marawi sinuportahan

Suportado ni Quezon City Rep. Alfred Vargas ang plano ng gobyerno na paglaanan ng bilyones na pondo para mapadali ang rehabilitasyon at gagawing pagbangon ng Marawi City.

“The most difficult part of ending is beginning again,” paghahayag ni Vargas.

Nauna nang inaprubahan ng Department of Budget and Management (DBM) pagkakaloob ng inisyal na pondong P5B ngayong taon at inirekomenda ang paglalaan ng P10B rehabilitation fund para sa 2018 na todong sinusuportahan ng Kongreso.

Ang nasabing pondo ay pangangasiwaan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC).

Nananawagan din ang kongresista ng pagkakaisa nang sa gayon ay mas maging mabilis ang pagrekober ng Marawi.

“Let this Marawi experience teach us all to endure our trials as a nation and not to take our peace and freedom for granted. Let us be vigilant and steadfast in protecting the very principles that define our democracy.

Together let us work together to rebuild Marawi City and help our Muslim brothers and sisters in finding strength and courage to rise again as dignified Filipinos,” ayon pa sa solon.