Pagbuhay ng Ilog Pasig,  pabibilisin ng PRRC

Pinupuntirya ng Pasig River Rehabilitation Commission (PRRC) na tuluyang buhayin at maibalik sa dating kagandahan ang Ilog Pasig pagsapit ng taon­g 2032.

Sa consultation workshop na pinangunahan ng PRRC at University of the Philippines Planning and Development Research Foundation, Inc. (UP PLANADES), nabatid na lubusang matatamo ng nasabing ahensiya ang kanilang misyon at adhikain 15 taon mula ngayon.

“Ang consultation workshop sa iba’t ibang leader ng member agencies ng PRRC ay bumubuo sa bahagi ng mga serye ng pagpaplano upang maisagawa ang 2017-2032 Pasig River System Integrated and Strategic Master Plan o PRISM,” ani PRRC Executive Director Jose Antonio ‘Ka Pepeton’ Goitia.

Ibinahagi rin ng opisyal na ilan lamang ito sa mga panukalang banghay para sa restorasyon ng Ilog Pasig nang magtipon-tipon kamakailan ang mga ahensiya sa School of Urban and Regional Planning (SURP) sa UP-Diliman sa Quezon City.

“Naniniwala kami na pagsapit ng 2032, ligtas na ang Ilog Pasig para sa pangingisda at iba pang re­creational activities ng taumbayan,” dagdag ni Goitia.