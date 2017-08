Pagbiyahe ng Uber sa ibang TNCs sablay — JV

Sablay ang naging desisyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na payagan ang mga driver ng Uber na lumipat muna sa mga kari­bal na transport network company (TNC) habang suspendido ang operasyon ng nasabing kumpanya.

Ayon kay Sen. JV Ejercito, hindi nakatulong sa kalbaryo ng mga mananakay gayundin sa kabuhayan ng mga driver ng Uber ang naging desisyon ng LTFRB.

Ani Ejercito, tama lang na parusahan ang Uber sa paglabag sa utos ng ­LTFRB na huwag nang tumanggap ng mga bagong drivers subalit napakabigat naman ng one month suspension na ipinataw dito.

“Yes, Uber violated regulations. They have apologized. They should be punished. But the punishment should take into consideration the ­larger interest of the public,” giit ni Ejercito.

Matatandaan na nag-alok na ang Uber na magbayad na lang sila ng multang P10 milyon kaysa sa isang buwan na suspensyon ng kanilang ope­rasyon, subalit dinedma lamang ito ng LTFRB.

“Is the LTFRB too proud to shorten the suspension period or accede to Uber’s request to just pay a fine in lieu of suspension? Don’t these alternatives drive home the point that no one can get away with violating our rules but at the same time avoiding exacerbating the suffering of Filipino commuters?” komento pa ng senador.

Kaugnay nito, pina­yagan kahapon ng ­LTFRB na ­makabiyaheng muli ang mga dri­vers ng Uber sa ilalim ng dalawang Transport Network Companies (TNCs) tulad ng Grab at U-Hop.

Kung sakaling may ilalabas silang patunay na accredited sila at insu­rance ay madali na silang makabalik sa biyahe.

Ayon kay LTFRB board member Atty. Aileen Lizada, isa ito sa mga hakbang ng ahensya para mabawasan ang proble­mang kinahaharap ng hi­git 60,000 mga drayber kasunod ng suspension na ipinataw sa kumpanyang Uber ng isang buwan.

Aatasan naman ang mga TNC na magbigay ng listahan ng mga drayber na kinupkop mula sa Uber.

Minandato rin ng ­LTFRB ang Uber na magbigay ng financial assistance sa kanilang mga partners habang hinihintay na matapos ang panahon ng kanilang suspensyon.