PAGBAWI SA ML NAKASALALAY SA GOVERNMENT TROOPS

Nakahanda si Pangu­long Rodrigo Duterte na bawiin ang idineklarang Martial Law kung sisi­guraduhin umano ng militar at pulisya na ligtas na sa Mindanao.

“When is the time to lift the Martial Law? I will ask the military and the police, ‘Is it safe now?’ If the [AFP] Chief of Staff pati ‘yung PNP [chief] would say every­body is safe and it’s okay, ili-lift ko,” wika ng pa­ngulo nang magtalum­pati sa 50th Founding Anniversary of Davao del Sur sa Digos City kagabi.

Binigyang-diin ng pangulo na babalewa­lain niya ang kautusan ng Supreme Court (SC) kung sakaling atasan siyang bawiin na ang Martial Law sa Mindanao.

“It’s not dependent on the Supreme Court… maniwala kaya ako? Tingin ko makulong ka ipa-lift mo? Hulihin kita, ipasok kita sa kulu­ngan, ‘wag mo ko ipapasubo lalo na bayan ko… we can talk of anything else and make compromises maybe but not of the interest of my country is at stake. That is not negotiable,” giit pa ng pangulo.

Nauna nang binanggit ni Duterte na susunod siya sa magiging desisyon ng SC sa usapin ng Martial Law at umaasang hindi babalewalain ng Kataas-taasang Hukuman ang papel ng ISIS sa nangyayaring karahasan sa Marawi City.

Sa kasalukuyan ay may tatlo nang nakahaing petisyon sa SC na humihiling na bawiin ang idineklarang Martial Law ng pangulo sa Mindanao.

Nilinaw din ni Duterte na ang kanyang mga desisyon ay nakadepende sa impormasyong ibinibi­gay ng militar at pulisya.

“I was in Russia nu’ng pumasok ang balita, ang tanong ko lang to the mi­litary and the police what they said to me was this, ‘Mayor the situation is critical pati mga civilian namamatay na’,” ayon kay Duterte.

“You know the estimation of critical is not mine,” paglilinaw pa ng pangulo.

“When the military and the police will tell me, Duterte it’s time to lift Martial Law because everything is safe already. Okay because in the first place I did not do it on my own,” dagdag nito.